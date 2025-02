Como, nuovo stadio Sinigaglia: consiglio comunale unito sul progetto

Como – Divisi quasi su tutto maggioranza e opposizioni si sono trovate d’accordo, almeno per una volta, sull’opportunità di rimettere a nuovo lo Stadio Sinigaglia a costo zero per il Comune grazie all’impegno del Como 1907. L’impegno preso dal presidente Mirwan Suwarso, che si è affidato per la redazione del progetto allo Studio Populos che può vantare, tra gli interventi realizzati, l’Hotspur Stadium di Tottenham e il Kai Tak Sports Park, ha contribuito non poco a garantire il consenso della politica determinante, soprattutto nei prossimi mesi, per consentire all’iter di procedere spedito.

Il progetto del nuovo stadio di Como

“Si tratta di un’iniziativa di grande rilevanza per la città e per il Como 1907, che potrebbe rappresentare un’opportunità di sviluppo sia dal punto di vista sportivo che urbanistico - sottolineano Stefano Molinari e Alessandro Nardone, rispettivamente presidente provinciale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia - Accogliamo con favore questa proposta e siamo particolarmente contenti di apprendere che l’ipotesi dell’abbattimento della scuola Corridoni fosse solo un rumor. La tutela degli spazi scolastici e della loro funzione educativa è un tema a cui teniamo molto e riteniamo positivo che questa possibilità non sia sul tavolo. In generale, crediamo che un intervento sullo Stadio Sinigaglia possa essere un’occasione importante per riqualificare l’area. Siamo convinti che il project financing possa essere uno strumento efficace, a maggior ragione a fronte della solidità e della serietà della famiglia Hartono. Allo stesso tempo, aspettiamo di analizzare nel dettaglio il progetto definitivo, riteniamo che il coinvolgimento della cittadinanza sia un metodo positivo per garantire un risultato condiviso”.

Favorevole anche il Pd che attende il progetto per una valutazione approfondita e complessiva. “Alcuni aspetti della presentazione ci sembrano interessanti e vanno nella direzione da noi proposta, ad esempio la pedonalizzazione dell’area circostante, mentre altri andranno chiariti, ad esempio l’armonizzazione col contesto circostante e la gestione della viabilità” spiegano il segretario cittadino Daniele Valsecchi e il consigliere Stefano Legnani.