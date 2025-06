Como, ubriaco al Pronto soccorso: finisce per derubare un infermiere

Como – È finito in Pronto soccorso ubriaco, è stato dimesso è si è accorto che non aveva più lo zaino, così è ritornato in ospedale e si è intrufolato in un’area riservata, rubando il portafogli di un infermiere. Hatem Jebali, tunisino di 48 anni senza fissa dimora e con una lunga lista di alias, è stato arrestato per furto aggravato, e processato per direttissimo ieri mattina, dove ha patteggiato 4 mesi di reclusione, e l’espulsione dall’Italia.

L’intervento della pattuglia della Squadra Volante all’ospedale Valduce di Como, risale a domenica mattina verso le 11, dove era stato segnalato il furto di un portafogli di un infermiere: è stato lui stesso a indicare agli agenti Jebali, che non si era allontanato. I poliziotti lo hanno visto infilare qualcosa nei pantaloni, mentre la vittima raccontava di aver visto il tunisino entrare nella stanza adibita a ufficio, e poi gettare qualcosa in un cestino. Ma subito dopo si era reso conto che dal suo armadietto era sparito il portafogli. Addosso a Jebali gli agenti hanno trovato alcune carte di credito dell’infermiere.