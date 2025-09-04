Como, sedia a rotelle e zaino schermato per rubare profumi costosi: arrestata la strana coppia

Como, 4 settembre 2025 – Uno in sedia a rotelle, il secondo con uno zaino schermato, hanno rubato profumi per un valore di 1100 euro in un negozio di cosmetici in centro a Como. Il tutto perfettamente ripreso dalle telecamere interne di sorveglianza. La Squadra Volante ieri mattina, ha arrestato uno spagnolo di 36 anni e un peruviano di 37 anni, in sedia a rotelle, entrambi privi di documenti, accusati di furto aggravato in concorso.

I ladri in azione

L'intervento è avvenuto alle 11.30, quando la polizia è stata chiamata dai responsabili del negozio, consegnando il video che aveva ripreso l'intero furto. Sono quindi iniziate le ricerche, che si sono concluse poco più tardi, quando i militari dell’Esercito Italiano impiegati nel progetto “Strade Sicure”, hanno informato la Centrale Operativa della presenza di due uomini, che corrispondevano alla descrizione, notati all’interno della Stazione di Como San Giovanni. Gli agenti hanno raggiunto e perquisito i due, trovando la refurtiva, profumi e cosmetici di marca, nascosta nello zaino schermato, che aveva permesso ai due ladri di allontanarsi senza che il sistema antifurto del negozio si attivasse. Entrambi noti per analoghi precedenti, sono stati arrestati e questa mattina processati per direttissimo. Il peruviano aveva inoltre pendente un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Milano, per altri furti.