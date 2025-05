Inverigo, ragazza di 22 anni investita e uccisa da un’auto sulle strisce pedonali

Inverigo, 23 maggio 2025 - È stata urtata da un’auto, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Don Gnocchi, all’altezza del semaforo, con un impatto violento che le ha lasciato solo poche ore di vita.

La vittima dell’incidente avvenuto ieri sera verso le 19 a Inverigo, è una ragazza di 22 anni di Lurago d’Erba, morta questa mattina all’ospedale di Varese, dove era stata trasportata in codice rosso, dopo un tentativo di rianimazione fatto in posto dal medico del 118.

È stata investita da una Dacia, guidata da un uomo di 75 anni di Inverigo, che l’ha colpita in pieno, facendola sbalzare per una trentina di metri. Fin da subito le condizioni della ragazza sono apparse disperate: i carabinieri di Lurago d’Erba, intervenuti per i rilievi, ancora non sono riusciti a ricostruire con esattezza le cause dell’investimento.

Sulla base dei rilievi e delle prime testimonianze, non è infatti stato possibile stabilire con certezza chi dei due abbia attraversato la strada con il semaforo rosso, se l’auto o la giovane vittima. Per questo, stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti in quel tratto stradale, sperando che abbiano inquadrato il momento dell’incidente.