Cesano Maderno, la ragazza di 14 anni travolta e uccisa dal treno indossava le cuffie e non si sarebbe accorta dell’arrivo del convoglio

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 15 maggio 2025 – Aveva alle orecchie le cuffie per ascoltare la musica la ragazza di 14 anni, di Cesano Maderno, travolta e uccisa ieri nel tardo pomeriggio intorno alle 19. La ragazza – da quanto è stato appurato – ha superato le sbarre abbassate del passaggio a livello senza accorgersi così dell’arrivo del convoglio. Non era né scesa né stava per andare a prendere il treno, era uscita per fare alcuni acquisti. Massimo riserbo tuttavia, anche in considerazione della minore età, sul suo nome. Esclusa dunque l’ipotesi, presa in considerazione in un primo momento, che potesse essersi trattato di un gesto volontario. Nessuno – pur in presenza di diverse persone vista l’ora lungo quella strada, nei pressi del passaggio a livello c’è anche un supermarket – si sarebbe reso conto di quel che stava per succedere, per poter magari tentare di fermarla o di mettersi a urlare per richiamarne l’attenzione.

Il luogo dell’incidente

Il tragico e fatale investimento si è verificato all’altezza del passaggio a livello di corso Libertà, distante poco più di un centinaio di metri dalla nuova stazione di Cesano Maderno e nella vicinanze d i quella vecchia oggi dismessa. Il treno, in arrivo da Palazzolo Milanese, stava per raggiungere la fermata di Cesano. La strada, corso Libertà, è molto frequentata per arrivare in centro. Anche perché al di là dei binari, sul lato della strada diretto in periferia, c’è un supermarket.

L'indagine per chiarire in ogni aspetto quanto è accaduto è affidata alla Polizia ferroviaria

"Una scena terribile”

Fra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, che proprio in quegli istanti stava passando in bicicletta per rientrare a casa dal municipio. "Ho sentito il fischio del treno, la frenata e poi la gente che ha cominciato a urlare. Mi sono girato e ho visto una scena terribile", la sua testimonianza. Sul posto sono intervenuti rapidamente diversi mezzi di soccorso, tra ambulanza, automedica, vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e polizia ferroviaria. A quest’ultima è affidata l’inchiesta.

Il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca si trovava nelle vicinanze del passaggio a livello

L’attesa per un sovrappasso

Nello stesso punto in cui la ragazzina 14enne è stata travolta, da quanto emerso, si sarebbero verificati diversi incidenti mortali analoghi, tanto da scatenare polemiche da parte dei cittadini di Cesano Maderno. La convenzione per la costruzione di un sovrappasso ferroviario, tra Ferrovie Nord e amministrazione comunale, risulta essere stato siglato poco meno di un anno fa.

I precedenti

A Cesano Maderno, proprio in quel tratto di strada si sono verificati diversi tragici incidenti simili a quello che ha avuto per vittima la 14enne. L’ultimo risale al 24 gennaio 2023, quando un uomo di 92 anni è stato travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari con le sbarre abbassate. Il 12 dicembre 2017 a perdere la vita era stata una coppia di anziani coniugi, 75 e 78 anni, investita mortalmente da un treno regionale mentre attraversava i binari con le sbarre abbassate. Nel 2013, una donna di 45 anni, di origine georgiana, era stata travolta da un treno mentre attraversava i binari, anche lei mentre le sbarre erano abbassate.

La rabbia

Le reazioni a Cesano Maderno, il giorno dopo la tragedia, sono di dolore e choc per una giovanissima vita spezzata e di rabbia per quello che pare essere un nervo scoperto più volte denunciato in passato. “Una tragedia – è uno dei tanti commenti di un utente sulla pagina Facebook “Sei di Seveso (City) se” - che è diretta conseguenza dell’esasperazione per ii tempi biblici delle chiusure delle sbarre. La pazienza è esaurita da molto tempo e Ferrovienord sembra non capirlo”.