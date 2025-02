Via Noseda, ponte da rifare. Dopo l’alluvione del 2021

Chiuderà entro fine mese per riaprire solo tra quattro mesi, a lavori finiti, via Noseda dove l’amministrazione comunale ha deciso di rifare il ponte che era stato danneggiato dall’alluvione del 2021. Per l’intervento sono stati stanziati 750mila euro, attualmente sono in corso le operazioni di spostamento e coordinamento dei sottoservizi tecnologici.

"Per la realizzazione dell’intervento di rifacimento del ponte sarà necessario modificare temporaneamente la viabilità comunale con l’obiettivo di minimizzare i disagi per gli utenti della frazione di Rovenna durante l’esecuzione dei lavori che dureranno, indicativamente, 4 mesi - spiega il sindaco Matteo Monti - Il servizio di trasporto pubblico di Asf sarà regolarmente garantito lungo la via Libertà, nelle modalità indicate dagli appositi avvisi".

Prima di effettuare la chiusura del ponte e deviare il traffico, si rende necessario un approfondito esame delle condizioni di transito ammissibili sulla via Libertà, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Volta e quella con la via Noseda.

R.C.