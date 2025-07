Movida a Cantù, controlli in massa dei carabinieri nella zona calda della città

Cantù, 3 luglio 2025 – Movida canturina e controlli in massa dei carabinieri. Con la stagione estiva, sono ripresi i controlli del carabinieri di Cantù in piazza Garibaldi, in passato costante teatro di aggressioni, risse, tentati omicidi e ferimenti. Il mercoledì è da sempre la sera in cui maggiormente si concentrano i giovani nella piazza principale della città canturina: così ieri sera i carabinieri di Cantù, hanno coordinato una operazione durante la quale sono state identificate 65 persone.

Il bilancio

Due maggiorenni e due minorenni sono stati denunciati per violazione del Dacur, il provvedimento del Questore che gli vietava la frequentazione della zona in cui sono stati trovati, in quanto già in passato protagonisti di episodi violenti e di aggressioni, tali da rendere necessaria una misura di allontanamento. Quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di piccole dosi di stupefacenti, tra cui un minorenne, per uso personale.

I controlli nei locali hanno portato alla chiusura di due esercizi, tra cui un alimentari kebab, con un denunciato per lavoro nero, rispetto a 5 controllati in totale, e un denunciato per violazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono inoltre state elevate sanzioni amministrative per un totale di 16mila e 500 euro nel primo caso, 3900 per la seconda attività. I controlli in materia di immigrazione, hanno portato alla denuncia di uno straniero irregolare, trovato senza documenti. Infine un marocchino è stato trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina, è segnalato alla Prefettura.