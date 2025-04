Valle del Lambro-Cai. Siglato il patto. Migliorano i sentieri

Una collaborazione per migliorare la fruizione e la sicurezza dei sentieri quella stretta tra il Parco Regionale della Valle del Lambro e il Club Alpino Italiano. Nel 2018 il Cai e Federparchi nazionale hanno firmato un protocollo d’intesa che promuove la creazione di criteri condivisi per la realizzazione di sentieri nel sistema delle aree protette italiane. In questo solco, nasce ora la collaborazione che, nel concreto, porterà a un potenziamento dell’attuale rete escursionistica del Parco, incrementando la verifica della percorrenza de "Le Vie del Parco" e realizzando eventuali varianti migliorative sui sentieri tematici, per facilitare ulteriormente una fruibilità responsabile e sicura delle aree naturali.

"L’intesa con un’istituzione storica e prestigiosa come il Cai ha l’obiettivo di garantire una sempre maggiore qualità e sicurezza dei sentieri, per promuovere un’esperienza escursionistica di alto livello per tutti – spiega Marco Ciceri, presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro – la partnership rappresenta un modello di gestione integrata, che protegge la biodiversità e promuove il benessere delle persone a contatto con la natura". Ro.Can.