Una giornata sul Lario sulle tracce di Hitchcock

Una giornata sul lago sulle tracce di Alfred Hitchcock quella organizzata dall’Associazione Sentiero dei Sogni con la collaborazione del comune di Tremezzina nell’ambito del Lake Como Walking Festival. Il tema prescelto per il 2025, "I laghi del cinema", prende spunto dal 130° anniversario dell’invenzione del cinematografo da parte dei fratelli Lumière e dal centenario del primo film che ha proiettato il Lago di Como nel circuito del grande cinema internazionale, “The pleasure garden“, con cui Alfred Hitchcock esordì alla regia e avviò un legame con il territorio lariano durato mezzo secolo. Nel corso di venti passeggiate che proseguiranno fino alla metà di novembre si toccheranno i set di circa cento film e serie tv in cui sono stati immortalati il Lario e laghi briantei. Oggi l’appuntamento è con la “Battellata Hitchcock“ tra Nesso e l’Isola Comacina, con partenza alle 9.45 dall’imbarcadero di Nesso. L’escursione, a piedi e in battello, permetterà di scoprire i luoghi in cui fu girato “The Pleasure Garden“, il debutto alla regia di Alfred Hitchcock girato sul Lario nell’estate del 1925. I giardini di Villa d’Este a Cernobbio furono utilizzati come location per le scene della luna di miele tra Patsy Brand (Virginia Valli) e Hugh Weber (Miles Mander). Altre scene d’amore sono state ambientate nella frazione Coatesa di Nesso, al Ponte della Civera, poi c’è l’Isola Comacina dove in onore di Hitchcock è stata creata anche un’area picnic in un punto panoramico. La troupe girò alcune scene anche a Brienno.

Roberto Canali