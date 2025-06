Incendio in un garage di Mozzate: evacuata una palazzina. Saltati luce e gas

Como – Fuoco in un garage a Mozzate, in provincia di Como, a causa del quale sono state evacuate le persone residenti ai piani superiori. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto questa mattina alle 9, ed è proseguito per ore: in via Gobbetti, da un garage privato al piano terra di una palazzina, si sono innescate le fiamme, che in breve tempo si sono estese, generando soprattutto fumo che si è incanalato verso le abitazioni dei piani superiori.

In pochi minuti sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, per garantire l'evacuazione delle persone soprattutto al piano immediatamente superiore. Un’operazione precauzionale, che alla fine ha consentito di non esporre nessuno a intossicazioni. Al termine delle operazioni, non si sono segnalati feriti. In posto erano presenti anche i sanitari del 118, per fare immediatamente fronte a eventuali emergenze, i carabinieri di Mozzate e il sindaco. L'incendio ha comunque compromesso le utenze di gas e corrente, sulle quali sono in corso valutazioni per valutare l’entità del danno e le condizioni di ripristino dei servizi.