Turisti in visita al duomo. Si paga l’ingresso

Rivoluzione nelle abitudini in città, da ieri i turisti per accedere al duomo di Como dovranno pagare un biglietto, che si può acquistare anche online, al costo di 10 euro. Un provvedimento largamente previsto, la città da tempo è una delle mete turistiche predilette in Lombardia ed è conosciuta in tutto il mondo, nel corso del 2024 gli accessi sono stati più di 300mila con picchi di 2.400 visite giornaliere durante l’estate.

Grazie alla convenzione con il Comune è disponibile il biglietto integrato che al costo di 10 euro permette di visitare la cattedrale più un museo a scelta tra Tempio Voltiano e Pinacoteca Civica, in attesa della riapertura dei Musei civici in corso di riqualificazione. Spendendo 15 euro si ha diritto a visitare due musei più il duomo nell’arco di 72 ore ed è già in previsione un biglietto valido 5 giorni che consente la visita a tutti i musei e la cattedrale.

Ad occuparsi degli aspetti amministrativi sarà Palazzo Cernezzi mentre alla diocesi spetterà il 49% dell’incasso dei ticket che prevedono la visita nel duomo. Naturalmente i fedeli potranno continuare a entrare gratuitamente durante le messe o per dire una preghiera, ma dovranno seguire percorsi delimitati.