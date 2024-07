Triangolo Lariano, doppio intervento dei vigili del fuoco in poche ore: tre anziani soccorsi in zone impervie

Canzo (Como), 28 luglio 2024 – Doppio intervento dei vigili del fuoco nel giro di un’ora, per soccorrere tre persone anziane in luoghi impervi. La prima chiamata è arrivata dalla zona di Caglio, sul sentiero per il Monte Palanzone, dove due persone di 80 anni avevano perso l’orientamento ed erano state particolarmente indebolite a causa del caldo. In loro aiuto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco do Canzo con elicottero Drago da Malpensa. Una guida Cai li ha raggiunti e aiutati a raggiungere la vicina vetta del monte Palanzone per il recupero.

Circa un’ora dopo, alle 14, i vigili del fuoco di Canzo sono nuovamente intervenuti, questa volta a Canzo nella zona tra via Rosmini e via al Lambro, dove un uomo di 76 anni si era infortunato vicino a un torrente. Una volta raggiunto, è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118.