Tromba d’aria in Valchiavenna, danni in un’azienda. Sassi sulla Forcola, tre dispersi nel Canton Grigioni

Sondrio – Il primo giorno d’estate in Valtellina e Valchiavenna è stato di forti piogge intermittenti e danni con una trentina di interventi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale e dei diversi distaccamenti. I pompieri hanno dovuto intervenire più volte per piante cadute sui collegamenti.

In Valchiavenna, a Isola di Madesimo, si è verificata una tromba d’aria che ha causato grossi danni a un’azienda che produce piccoli frutti. Sono state abbattute due serre e pali, reti antigrandine sono finite in mezzo ai boschi. Dall’altro capo della provincia, i vigili del fuoco volontari di Livigno sono intervenuti sulla Forcola, a metà strada fra il passo e la blasonata località turistica. Sassi e detriti - una cinquantina di metri cubi di materiale - sono finiti sul collegamento, senza provocare danni alle persone o alle cose. In quel momento, fortunatamente, non transitava nessuno. I volontari hanno lavorato circa due ore per rendere percorribile la strada.

Nella vicina Svizzera , in Mesolcina, nel Canton Grigioni, è interrotto il collegamento tra Bellinzona e il passo del San Bernardino. Una frana ha distrutto l’autostrada e la Cantonale e alcune case. Tre persone sono disperse a Lostallo.

Una serata di intenso lavoro per i pompieri che in Lombardia hanno ricevuto 340 richieste di intervento, il maggior numero a Milano (108) poi a seguire Pavia (58), Lecco e Sondrio, Bergamo con 33 interventi, Monza con 19, Como con 18, Brescia con 17, Varese con 7, Cremona con 6 e Lodi con 5.