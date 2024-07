Valmadrera, si sentono male durante il bagno nel torrente Inferno: soccorse due ragazze

Valmadrera (Lecco), 21 luglio 2024 – Un colpo di sole o magari un'indigestione. Due amiche di 25 e 26 anni si sono sentite male mentre erano in acqua. Stavano facendo il bagno per rinfrescarsi in una delle pozze del torrente Inferno, a Valmadrera, lungo il Sentiero delle vasche, così chiamato perché costeggia il corso d'acqua nei punti dove ci sono delle piscinette naturali. Entrambe le giovani sono state soccorse dai tecnici volontari del Soccorso alpino del Triangolo lariano della XIX Delegazione, con i vigili del fuoco del Saf del comando provinciale di Lecco.

Le due, dopo essere state assistite, sono state portate fino al punto dove è stato possibile affidarle ai volontari della Croce rossa italiana di Lecco. Una si è ripresa, l'altra invece per precauzione è stata trasferita in ambulanza in ospedale, al Pronto soccorso dell'Alessandro Manzoni di Lecco.