Incidente fra tir e pullman scolastico sulla Pedemontana: morta una maestra, paura per 25 bambini di prima elementare

Lomazzo (Como), 19 maggio 2025 – Una maestra elementare di 54 anni è morta nello scontro tra un tir e un pullman, avvenuto poco dopo le 16.30 di oggi lunedì 19 maggio sulla Pedemontana, all’altezza di Manera di Lomazzo, in provincia di Como. L’incidente ha coinvolto una trentina di bambini classe 2018, dunque di prima elementare, fortunatamente in maniera non grave.

Accertamenti e soccorsi sono tuttora in corso: 25 bimbi della scuola elementare che viaggiavano sul pullman scolastico sono rimasti feriti in maniera lieve, soccorsi in codice verde. Molto diversa, purtroppo, la sorte di una delle due insegnanti accompagnatrici che è morta nell’impatto fra i due mezzi pesanti.

Il pullman sventrato dopo l'impatto con il Tir sulla Pedemontana

La donna è rimasta incastrata accanto al conducente, a sua volta rimasto gravemente coinvolto nell’impatto: è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Varese. L’autostrada A36 Pedemontana è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

La dinamica è ancora tutta da ricostruire: la polizia stradale di Busto sta cercando di capire come sia avvenuto lo scontro, avvenuto nella Galleria Lomazzo, un centinaio di metri di strada coperta. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i vigili del fuoco di Como, che hanno lavorato anche per consentite l’uscita degli occupanti del pullman.