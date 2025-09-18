Sottraeva fiale di morfina . Infermiere finisce in carcere

Un infermiere di 48 anni dell’ospedale Sant’Anna, Davide Barazzoni, è finito in carcere, dopo essere stato sorpreso con una fiala di morfina e una siringa che sarebbero state sottratte in ospedale. L’ipotesi a suo carico è di furto aggravato e falsità ideologica. L’intervento della polizia del posto fisso, scaturisce da una segnalazione interna all’ospedale su fittizie destinazioni della morfina. È emerso che l’uomo avrebbe indicato falsamente sul registro di scarico dei medicinali, nomi di pazienti realmente ricoverati che in realtà non necessitavano la somministrazione dei farmaci. Secondo gli accertamenti, avrebbe prelevato dal magazzino circa 40 fiale di morfina, per le quali la Direzione Sanitaria ha presentato denuncia in Procura. I poliziotti lo hanno quindi tenuto d’occhio, fino a martedì quando l’uomo è stato sopreso mentre usciva dal magazzino con una fiala di morfina appena sottratta, arrestandolo in flagranza di reato. "Asst Lariana ribadisce la piena fiducia dell’operato dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia di Stato, rinnovando il proprio impegno nel prevenire e condannare qualsiasi comportamento contrario all’etica professionale, lesivo della fiducia dei cittadini e dell’immagine dell’istituzione". Pa.Pi.