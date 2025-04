Sette milioni per rifare il viadotto

Il viadotto della principale via di accesso al “paese del cemento“ dovrà essere sistemato perché costruito male. Quasi un paradosso quello che è accaduto a Merone, per quasi un secolo conosciuto per l’attività della cementeria che vendeva in tutto il Nord Italia, costretto a fare i conti con "degrado corticale rilevato sulle superfici in calcestruzzo" del ponte stradale sulla Vallassina, già rilevato nel 2016 e approfondito da uno studio.

Realizzato tra il 1967 e il 1974 il viadotto, lungo 260 metri con un tracciato per metà dritto e per metà in semicurva, è stato collaudato nel 1975 ma è ridotto parecchio male. Per questo la provincia ha approvato un progetto di fattibilità per sistemarlo al più presto attraverso un "risanamento conservativo delle superfici ammalorate, con la rimozione e sostituzione delle barre corrose, danneggiate e rotte".

Il progetto, già finanziato con fondi della provincia e del Ministero delle Infrastrutture, con una previsione di spesa di 7 milioni e 250mila euro, prevede anche il rifacimento dei cordoli, la impermeabilizzazione, l’alleggerimento della pavimentazione e la sostituzione dei giunti.

"I lavori si sono resi necessari - si legge nella relazione della Provincia - dopo l’accertamento di carenze strutturali e degrado per cui servono un adeguamento statico e sismico del viadotto". Un intervento lungo e complesso anche dal punto di vista pratico che si spera di poter compiere senza dover chiudere la strada, che è la via principale di collegamento tra Erba e Milano.

Ro.Can.