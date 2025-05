Scavalca un muro e cade nel lago: ripescato

Vacanza da dimenticare per un turista americano di 43 anni, che venerdì a mezzanotte ha fatto un bagno fuori programma nelle acque del lago, parecchio fredde in questa stagione, dopo un volo di una ventina di metri. L’uomo era uscito per una passeggiata e stava rientrando in hotel quando gli è venuta l’infelice idea di prendere una scorciatoia che prevedeva di scavalcare un muro di cinta. Il volo nel lago è avvenuto perché ha perso l’equilibrio. Per fortuna un passante ha assistito alla scena e allertato i soccorsi. Il turista, spaventato e con diversi traumi, fortunatamente non gravi, dovuti all’impatto con l’acqua, è stato ripescato da due squadre dei vigili del fuoco intervenute con un gommone. Quando l’hanno raggiunto, era stremato per la difficoltà di riuscire a rimanere a galla e resistere al freddo. Ad attenderlo a riva i carabinieri, ai quali ha spiegato le ragioni della sua bravata, e i volontari della Croce rossa che l’hanno portato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna per accertamenti.