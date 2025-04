Roggia Molinara e torrente Cosio resi più sicuri

Proseguiranno per tutto il mese di aprile i lavori di messa in sicurezza del torrente Cosio e della Roggia Molinara, al confine con Maslianico, con la necessità di prolungare la chiusura dell’incrocio verso le vie Carcano e XX Settembre. Fino al 2 maggio è stato confermato il doppio senso di circolazione nella via Sauro dall’uscita parcheggio fino all’intersezione con la via Marconi, con il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli che verranno parcheggiati lungo la strada. "Terminati i lavori, la viabilità sarà ulteriormente migliorata grazie agli interventi di nuove asfaltature a Cernobbio, in via Marconi e via Sauro e a Maslianico, in via Carcano - spiega il sindaco Matteo Monti - La consolidata collaborazione tra i due Comuni è ed è stata fondamentale per raggiungere gli obiettivi che questo intervento si prefiggeva: una maggiore sicurezza per i cittadini". Oltre alla vasca di laminazione per contenere le piene dei torrenti verrà realizzato il dragaggio della roggia, nuovi muri d’argine, un sovrappasso e spostati i numerosi sottoservizi che hanno interferito con le opere dilatando i tempi del cantiere. "I lavori attualmente in corso sulla parte alta dello stesso torrente Cosio, in via per la Svizzera, al confine tra i Comuni di Maslianico e Cernobbio. Contribuiranno, con quelli ormai terminati a valle, a un ragionevole grado di sicurezza nei confronti del rischio idrogeologico dell’area interessata - conclude il sindaco - Stiamo lavorando per rendere il nostro territorio più sicuro, ringraziamo i cittadini per la comprensione". I lavori di alleggerimento del carico idraulico sul torrente Cosio e la Roggia Molinara sono iniziati l’estate scorsa e rientrano negli interventi programmati dopo i danni causati dall’alluvione del 2021. L’intervento è in capo al Comune di Maslianico con il quale è stato firmato un protocollo d’intesa, ma si è prolungato oltre i suoi confini interessando anche Cernobbio. R.C.