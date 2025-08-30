Nicholas Sarkozy e Carla Bruni in vacanza sul lago di Como: due giorni in barca sulle acque del Lario

Menaggio (Como), 26 agosto 2025 - L’ex presidente francese Nicholas Sarkozy e la moglie, l’attrice e modella Carla Bruni hanno scelto il lago di Como per un breve soggiorno in Italia.

Come visitare il lago? In barca è sicuramente il modo più discreto e comodo per godere di un eccezionale panorama a 360° sul lago. La coppia si è affidata alla A.C. Boat di Menaggio, una società specializzata da tanti ani nel noleggio di barche, con equipaggio o senza. Paolo Gandola è, con i suoi familiari, uno dei titolari dell’azienda ed è abbastanza abituato a ricevere personaggi più o meno famosi che chiedono di noleggiare barche. Certamente, un ex presidente della Repubblica, anche se francese, non capita tutti i giorni e l’emozione è stata tanta abbinata alla soddisfazione per la scelta dell’imbarcazione, una delle più belle e importanti della loro flotta.

Sarkozy ha, infatti, noleggiato per due giorni un taxi veneziano ovvero una “limousine Isabel” con servizio di capitano: il primo giorno la coppia ha girato per il centro del lago, poi il secondo giorno ha avuto una visita privata in una villa affacciata sul lago. Il capitano è ovviamente il conducente della barca in quanto per guidarla occorre la patente nautica e naturalmente parla anche le lingue straniere.

Il giro turistico si è svolto nella massima riservatezza, come del resto è prassi per tutti i servizi erogati dalla Ac Boat nell’arco della stagione estiva. Con la differenza magari che in questo caso la coppia è sempre stata accompagnata dalla scorta. Nessuno sa dove Nicholas Sarkozy e Carla Bruni fossero alloggiati ma sicuramente in zona poiché il noleggio è stato per due giorni consecutivi. Alla discesa hanno dimostrato di aver gradito l’escursione sulle acque del lago di Como.