Enrico Camanzi
Como
CronacaMaltempo nel Comasco, un’altra frana ad Argegno: statale Regina nel caos
29 ago 2025
REDAZIONE COMO
Maltempo nel Comasco, un’altra frana ad Argegno: statale Regina nel caos

Nuovo smottamento: fango e detriti si sono riversati sulla sede stradale verso le 9.30 di questa mattina. Istituito il senso unico alternato

Frana ad Argegno (Foto vigili del fuoco)

Frana ad Argegno (Foto vigili del fuoco)

Como, 29 agosto 2025 – Un’altra frana lungo la statale "Regina", la strada che collega i Comuni della costa occidentale del lago di Como.

Fango e detriti sono caduti questa mattina attorno alle 9.30 sulla sede stradale in corrispondenza di un "valletto" a monte della statale, più o meno sul confine tra i Comuni di Argegno e Colonno.

Anche in questo caso la polizia stradale ha istituito un nuovo senso unico alternato, dopo quello deciso ieri pomeriggio per uno smottamento verificatosi un paio di chilometri prima, all'ingresso dell'abitato di Argegno. Una decina in tutto gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco nel corso della nottata in conseguenza del maltempo. 

