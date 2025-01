Como in stile Hollywood: il lago, le stelle del cinema e ora il prepartita al Sinigaglia per tifosi “vip”

Como, 6 gennaio 2025 – Benvenuti a Como, paradiso del turismo di lusso e dell’arte, dello sport e dello spettacolo, dove sempre più spesso il pallone s’incrocia con il business, dove la passione fa rima con gli affari, dove le partite dei lariani diventano un “evento Vip“ e lo stadio Sinigaglia una sorta di “red carpet“.

La strategia della famiglia Hartono, ricchissima proprietà indonesiana del club capace di riportare la squadra in serie A dopo ventun anni di attesa, è ormai ben nota da tempo: rendere il club il centro di un’industria legata alla città ma in stile Disney. E in tal contesto, dopo la parata di ex campioni e soprattutto delle stelle di Hollywood immortalati in tribuna (Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody le ultime presenze ma in passato si sono visti anche Hugh Grant e Andrew Garfield), s’inserisce l’ultima iniziativa della società: con l’inizio del nuovo anno arrivano le “nuove esclusive Matchday Experiences, ispirate all’eleganza senza tempo del Lago di Como”.

Mentre tecnico e calciatori pensano alla salvezza (con la possibilità di un clamoroso rinforzo: in corso la trattativa per il 36enne serbo Nemanja Matic, ex Roma e ora al Lione), per i tifosi c’è una novità assoluta.

Il calciatore Jamie Vardy, anche lui si è visto a Como

Tour dei “luoghi sacri“ dello stadio con visita degli spogliatoi prima della partita, giocatori da poter vedere a due passi sul terreno di gioco durante il riscaldamento e le immancabili bollicine a Villa Carminati (gioiello storico situato direttamente sul lago) circa due ore prima del match, il tutto accompagnato da una selezione di prelibatezze italiane.

“Al centro dell’offerta – spiega il presidente Mirwan Suwarso – c’è la Vip Matchday Experience, un’esperienza senza pari che unisce sport e raffinatezza. Como 1907 non è solo calcio: è un’esperienza unica che unisce l’eleganza e la passione del Club con il fascino senza tempo di una location straordinaria – aggiunge l’uomo di fiducia della proprietà – Queste esperienze creano un legame più profondo con il calcio e con lo splendido scenario del Lago di Como”.

Gli specialissimi pacchetti debutteranno in occasione della partita Como-Milan in programma il 14 gennaio 2025. Tra le offerte, va aggiunto, figurano l’accesso esclusivo dietro le quinte (il tour guidato passerà anche attraverso lo spogliatoio, il tunnel e la sala stampa) e l’ospitalità sul lago e una vista privilegiata del prepartita direttamente sul campo. Si potrà scegliere tra diverse opzioni di posti (quelli coperti “premium“ o le tribune scoperte), il tutto immerso nello spettacolare scenario del Sinigaglia e del Lago di Como. Alcuni pacchetti includono una gift box da collezione con la maglia ufficiale 2024/25 e una foto della squadra – per far sì che l’esperienza possa diventare un ricordo senza tempo.

Thierry Henry, azionista del club lariano

Ma in futuro potrebbero esserci altre novità, oltre al discorso “ammodernamento stadio“. Da quando hanno acquistato il club nel 2019, Robert e Michael Hartono si sono concentrati su due binari paralleli: a livello sportivo, riportando il Como ai vertici del calcio italiano (dalla Serie C alla A, un’impresa notevole in pochissimi anni), e poi sul piano molto redditizio del marketing.

Perché oltre alla potenza economica, la società ha sviluppato una forte capacità attrattiva, richiamando soci facoltosi (Thierry Henry) e non solo tifosi prestigiosi, persino organizzando concerti prima delle partite (Guè e Rappresentante di Lista) senza dimenticare la rivoluzione sul parco tecnico con la presenza di Cesc Fabregas, da giocatore prima e da allenatore poi. Questione di strategie. Vincenti. “Vogliamo dare sempre di più ai nostri supporter - la spiegazione di Suwarso - qualcosa che vada ben oltre il pallone e che faccia divertire tutti, bambini e adulti, tifosi “vip“ o i nostri fedelissimi”.

Sfruttando al meglio, aggiungiamo, la fama internazionale del lago. Ecco perché accanto alle star ben felici di partecipare a weekend all inclusive di lusso, tutti devono star bene. E se il Como vince, allora è festa grande per tutti. Dentro e fuori lo spogliatoio.