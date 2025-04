Una sfilata di Chanel con 1.500 vip bloccherà un’intera città sul lago di Como

CERNOBBIO – L’alta moda di Chanel sbarca sul lago di Como e il paese si ferma per un giorno, con un apparato di sicurezza anche più imponente di quello predisposto per il Forum Ambrosetti che terrà lontani gli sguardi dei curiosi per almeno 24 ore. Non c’è spazio per l’improvvisazione per la passerella Défilé Croisiére 2025/26 che presenta in anteprima a una platea selezionatissima di 1.500 tra buyer e vip di tutto il mondo i capi che diventeranno di tendenza già dalle prossime vacanze. Ogni anno viene scelta una location diversa e il Lario sancisce il ritorno in Italia dopo 16 anni, allora fu scelta Venezia, mentre nel 2020 la sfilata a Capri fu cancellata per colpa del Covid.

Top secret la lista dei vip invitati, anche se di sicuro ci saranno Charlotte Casiraghi e Keira Knightley che fedelissime della maison e la regista Sofia Coppola alla quale è stato affidata la regia del film dello show, che verrà trasmesso in anteprima mondiale mercoledì alle 14 Un grande spot per “Lake Como” che però sarà costretto a blindarsi dalle 11 alle 20, con il divieto di navigazione nello specchio d’acqua di fronte alla villa e limitazioni al traffico.

Il Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica ha predisposto un sistema di deviazione del traffico della Regina Vecchia, proveniente dal comune di Moltrasio in direzione di Cernobbio, da attuarsi in caso di congestione veicolare. Tale sistema snellirà l’afflusso di auto sul tratto di strada centrale, tra Villa D’Este e la strettoia semaforica. Le auto provenienti da Moltrasio sulla Vecchia Regina, all’altezza del bivio dovranno deviare, tramite la rampa posizionata sulla piccola rotatoria, direttamente sulla strada statale 340 in direzione nord, per poi poter invertire la marcia, per chi dovrà dirigersi a Como, all’altezza del semaforo di Tosnacco.