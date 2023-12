Caos sulla Milano-Como-Chiasso: il treno è troppo alto e non passa nelle gallerie

Como, 7 dicembre 2023 – Questa volta l’entrata in servizio dei nuovi treni non si è tradotto in un vantaggio per i pendolari della Milano-Como-Chiasso, sul piede di guerra soprattutto a ridosso del confine perché i nuovi convogli sono troppo grandi e non passano sotto le gallerie che separano Como da Chiasso.

L’allarme è scattato ieri quando uno dei treni che vengono solitamente utilizzati sulla tratta ha avuto un guasto e a sostituirlo è arrivato il nuovissimo Caravaggio a due piani. Il più moderno tra i mezzi di Trenord però è troppo alto per le strette gallerie al confine tra Italia e Svizzera e così durante la giornata ben 8 corse, nella fascia tra le 10.30 e le 21.13 sono state costrette a fermarsi a Como San Giovanni per evitare incidenti.

Ai pendolari non è rimasto altro da fare che attendere in stazione il primo Tilo in transito verso la Svizzera per poter proseguire il loro viaggio. Un problema che potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni perché dal 10 dicembre i treni Caravaggio sono destinati a subentrare su molte tratte lombarde. Per questo i pendolari hanno scritto a Trenord e a Regione Lombardia chiedendo di tener conto dello stato delle gallerie e di mandare mezzi adeguati a percorrerle.