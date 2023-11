Danneggiato dai vandali il treno nuovo

Nella notte tra sabato e domenica scorsi uno dei nuovi treni Caravaggio in servizio nella tratta tra Milano e Verona è stato vandalizzato mentre era in sosta notturna a Brescia. Danneggiati i vetri di due finestrini e una porta di salita, il convoglio è stato inviato in deposito per le riparazioni. In conseguenza di ciò, nei prossimi giorni il servizio sulla tratta potrebbe subire decurtazioni e una riduzione della disponibilità di posti a sedere. Trenord ha sporto denuncia.