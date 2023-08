Menaggio, escursionista morto dopo essere precipitato in un torrente. Grave la moglie

Menaggio (Como), 20 agosto 2023 – Ennesima tragedia in montagna in quest’estate maledetta per gli escursionisti e un altro morto che si aggiunge alla già lunga lista di vittime in Lombardia. L’ultimo incidente mortale è avvenuto nelle alture di Menaggio, sul lago di Como, dove un uomo è precipitato in un torrente durante un’escursione nella zona dell’Orrido della Val Sanagra: per lui non c’è stato nulla da fare. In gravi condizioni anche la moglie 63enne, anche lei precipitata.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino ed elisoccorso, tutti impegnati nelle operazioni di recupero.