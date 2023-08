Taleggio, ciclista cade nel burrone e precipita per 30 metri: salvo grazie alla vegetazione

Bergamo, 19 agosto 2023 – Un volo di trenta metri nel burrone. Eppure è miracolosamente salvo il ciclista precipitato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 agosto, in un dirupo nella zona di Taleggio, nell’omonima valle in provincia di Bergamo.

Secondo la prima ricostruzione, erano circa le 13.30 quando il malcapitato - un milanese di 55 anni - stava scendendo con la sua bici da corsa lungo la strada provinciale 25 che da Sottochiesa di Taleggio conduce a San Giovanni Bianco. Arrivato all'altezza di un curvone sopra il torrente Enna, la bicicletta ha sbandato: il ciclista ha perso il controllo ed è finito nel burrone. Un volo terribile, per una trentina di metri, per fortuna attutito dalla folta vegetazione e dagli alberi che costeggiano il versante.

L'uomo, rimasto cosciente, è riuscito a chiedere aiuto. Le sue grida sono state sentite da altri ciclisti che scendevano subito dopo di lui, i quali hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del nucleo speleo-fluviale, insieme alla Croce Rossa di San Pellegrino. Una volta tratto in salvo il ciclista, ferito in maniera non grave, è stato portato in ospedale con l’elisoccorso.