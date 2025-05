Il giardino delle farfalle. Nel parco botanico spazio alla biodiversità

Si chiama “Il giardino delle farfalle“ il percorso naturalistico nel Parco storico botanico del Grumello, che sarà inaugurato domenica, in occasione della Giornata mondiale delle Api e della Giornata internazionale della Biodiversità. Un’iniziativa che celebra il valore della biodiversità e il ruolo fondamentale degli insetti impollinatori, tra cui farfalle e api, nella conservazione degli ecosistemi. Il Giardino delle Farfalle si snoda a partire dall’Hortus Plinii e si estende nel Parco del Grumello attraverso una serie di “pit stop“ botanici, distanziati un centinaio di metri uno dall’altro, pensati per nutrire e accogliere le farfalle nei loro spostamenti e insediamenti. Il nuovo progetto è quindi un invito alla scoperta della metamorfosi, della bellezza silenziosa e della consapevolezza ambientale. La giornata inaugurale di domenica sarà scandita da momenti speciali pensati per adulti e bambini, tra esplorazioni, musica e creatività. Alle 11 e alle 15, con ritrovo all’Hortus Plinii, si terrà “A spasso con le farfalle tra erbe e arbusti“, esplorazione guidata del Giardino, con l’agronoma Anna Zottola e l’entomologo Edoardo Sala. I partecipanti potranno scoprire il mondo delle farfalle senza disturbarle, imparando a riconoscerle e a comprenderne l’importanza attraverso un’esperienza che unisce divulgazione scientifica, osservazione naturalistica e narrazione culturale. Il cammino sarà arricchito da un momento musicale dal vivo, con Luca Russo e Flavio Minardo. Si consiglia di portare un binocolo, una macchina fotografica e scarpe comode per godere appieno dell’esperienza.

Per i bambini dai 6 ai 10 anni, sempre alle 11 e alle 15, alla Canfora della Serra, laboratorio creativo “L’albero amico delle farfalle“. I partecipanti saranno coinvolti in una fiaba animata, che racconta l’incontro tra due farfalle e un grande albero, e si trasformeranno nei protagonisti della storia attraverso il gioco, il movimento e la creazione di colorate farfalle realizzate con materiali naturali. L’accesso alla Villa è solo pedonale, parcheggio per le auto da via Bignanico. Il Parco del Grumello sarà aperto come ogni domenica dalle 9 alle 18. Info e prenotazioni sul sito: www.villadelgrumello.it

Paola Pioppi