È stata trovata dal nuovo proprietario in una casa di Zelbio, nascosta nel camino: pistola Beretta caibro .9 corta completa di matricola e munita di caricatore con 7 cartucce, in pessimo stato di conservazione. L’arma è spuntata durante alcuni lavori di manutenzione ed è stata subito consegnata ai carabinieri di Pognana Lario. Sono in corso accertamenti.