Eventi estremi e criticità. Firmato un protocollo per assistere i residenti

Assistenza alla popolazione in caso di eventi critici e interventi di emergenza sempre più coordinati e mirati su eventi determinati dal cambiamento climatico. Sono le finalità principali del protocollo d’intesa sottoscritto ieri mattina in Provincia a Como, tra la Protezione Civile e il Comando provinciale dei vigili del fuoco, per rafforzare la collaborazione nell’ambito della gestione delle emergenze e le attività di protezione civile. È stato firmato dal presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, Antonio Pugliano, alla presenza del prefetto di Como, Corrado Conforto Galli. In particolare, il protocollo, che avrà una durata di cinque anni, prevede lo sviluppo di "modalità di cooperazione operativa e logistica", con attività congiunte di formazione, esercitazione, pianificazione e supporto tecnico, in particolare nei casi di grandi calamità, eventi meteo estremi, emergenze ambientali e operazioni complesse di soccorso.

La collaborazione prevede vari aspetti, tra cui lo sviluppo delle attività di formazione e addestramento, la condivisione di procedure operative e modelli di intervento, la sperimentazione di nuove tecnologie e la collaborazione nella messa in sicurezza dei beni culturali in caso di eventi critici. "Questo accordo – dichiara il presidente della Provincia di Como – è il frutto di una visione condivisa che mette al centro la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio". Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Antonio Pugliano, aggiunge che "irrobustisce il sistema di risposta agli eventi di emergenza collegati al cambiamento climatico". Infine il prefetto esprime grande soddisfazione: "Oggi più che mai – dice – in un contesto climatico con scenari sempre più complessi, è necessaria un’adeguata capacità di risposta". Paola Pioppi