Esondazione lago di Como: la città è sott'acqua. Tutte le limitazioni e le modifiche alla viabilità

Como, 3 novembre 2023 - Nelle ultime 24 ore è cresciuto di venti centimetri il lago di Como, arrivando a 164,6 centimetri sopra lo zero idrometrico ed esondando in piazza Cavour per 45 centimetri. Appena dieci centimetri sotto il record stagionale raggiunto nel 1960 a 175 centimetri sopra lo idrometrico.

Il Lario è esondato fino a metà piazza durante la notte, sormontando le barriere mobili montate nei giorni scorsi dalla Protezione civile per scongiurare l’esondazione. I bar, i negozi e le attività fronte lago si sono attrezzate disponendo dei sacchi di sabbia non solo in piazza Cavour, ma anche sul Lungo Lario Trento Trieste. Sono state spostate anche le idrovore, ormai inutili, per metterle al sicuro dall’acqua alta. Da ieri sera la Polizia municipale è stata costretta a modificare la viabilità in centro disponendo l’ingresso in ZTL da piazza Verdi, via Rodari, Piazza Roma, Via Bianchi Giovini, Piazza Cavour, Via Fontana, Piazza Volta, Via Garibaldi solo per le autovetture e autocarri fino a 3,5 tonnellate. Gli automezzi possono utilizzare la corsia preferenziale da via Bertinelli, via Nazario Saurio, viale Battisti, viale Spallino, via Milano.

Sono completamente chiuse al traffico viale Vittorio Veneto, viale Puecher e Piazzale Somaini, anche per le aree di sosta, Lungo Lario Trento da via Cavallotti. Chiusa via Cavallotti fino a piazza Cacciatori delle Alpi, di viale Rosselli (direzione via Cavallotti) dall'incrocio con via Recchi. È stata chiusa la passeggiata pedonale di Villa Olmo.

La popolazione è stata invitata a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, a non avvicinarsi a piazza Cavour e alle aree allagate, specialmente senza calzature idonee, mettere in atto azioni difensive e di contenimento delle acque con sacchetti di sabbia e paratoie.Evitare di sostare negli scantinati e nei box che potrebbero allagarsi velocemente, preferire aree di sosta e di parcheggio lontane dal lago e non sotterranei, anche per i residenti.