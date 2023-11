Como, tutti i danni di Ciaran: alberi abbattuti e strade interrotte

Como, 3 novembre 2023 - La tempesta Ciaran ha provocato diversi danni in provincia di Como, a causa delle piogge accompagnate dal forte vento si è abbattuto un albero in via XXVII Maggio interrompendo anche i cavi dell’illuminazione pubblica. I vigili del fuoco di Como sono al lavoro per rimuovere la strada e sistemare il black-out in Valfresca.

Un albero di dodici metri è crollato anche di fronte alle scuole elementari di Fino Mornasco, per fortuna senza provocare feriti. A Cadorago sempre per un albero abbattuto dal vento all’alba è rimasta bloccata la provinciale 26 in direzione Bulgorello, anche in questo caso grazie all’intervento dei vigili del fuoco la strada è stata riaperta.

La provinciale 44 del Pian del Tivano è stata chiusa durante la notte per un allagamento. A Faggeto Lario il crollo di un muro ha isolato la frazione Molina.