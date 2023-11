Como, chiusa via 27 Maggio per la caduta di una pianta

Como, 3 novembre 2023 - Due squadre dei vigili del fuoco, intervenute della sede centrale di via Valleggio sono impegnate da questa mattina a Como, in via 27 Maggio, a causa della caduta sulla sede stradale di una pianta di grosse dimensioni. I

l cedimento ha coinvolto i cavi dell’illuminazione pubblica, con tutti i conseguenti disagi.

E’ stata necessaria la chiusura della strada, per consentire lo svolgimento delle operazioni di taglio del fusto e messa in sicurezza dell’area.

Un intervento simile è stato portato a termine, sempre dai vigili del fuoco, a Fino Mornasco in via Trento, per il taglio di una pianta di circa 12 metri, caduta di fronte alle scuole elementari.