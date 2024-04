Iolanda Tosetti, investita e uccisa da un pirata della strada: sospetti su un uomo di 74 anni

Inverigo (Como), 21 aprile – Il pirata della strada che venerdì alle 13 ha investito e ucciso Iolanda Tosetti, sarebbe un uomo di 74 anni di Lambrugo.

Gli agenti della polizia locale di Inverigo sono arrivati a lui partendo dal numero di targa del furgone bianco che aveva colpito a morte la donna mentre stava attraversando la strada in via General Cantore, ripreso dalle telecamere.

L’uomo avrebbe ammesso di essere passato da quella strada, ma non di aver investito il pedone. Le indagini sono ancora in corso, anche per svolgere accertamenti sul furgone e verificare la presenza di danni compatibili con l’incidente, nel frattempo il settantenne è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.

La vittima, 82 anni di Lurago d’Erba, era stata soccorsa in condizioni disperate ed è morta poco dopo l’arrivo in ospedale. Nel frattempo la Procura di Como darà incarico per svolgere l’autopsia.