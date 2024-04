Inverigo, auto investe anziana e la scaraventa contro ciclista di passaggio

Inverigo (Como), 19 aprile 2024 – Rocambolesco incidente stamattina nel Comasco. Una donna di 80 anni è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada in via General Cantore, a Inverigo. L’impatto ha sbalzato l’anziana ad alcuni metri di distanza, scaraventandola contro un ciclista che sopraggiungeva in quel momento.

I soccorritori del 118, intervenuti con elisoccorso, auto infermieristica e ambulanza hanno trovato in arresto cardiocircolatorio. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Erba, dov’è ricoverata in rianimazione. Nell’impatto ha riportato diversi traumi.

Ferito in modo lieve il ciclista di 32 anni sopraggiunto nel momento dell’incidente. Per l’uomo non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente