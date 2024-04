Morta la donna investita sulle strisce pedonali a Inverigo: caccia al pirata della strada

Caccia al pirata della strada che stamattina, a Inverigo, ha investito una donna, deceduta nel pomeriggio in ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,26. La donna stava attraversando via General Cantore, nel centro del paese, quando è stata travolta da un piccolo furgone, che dopo l'impatto si è allontanato senza prestare soccorso.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, sembra che l’anziana stesse attraversando sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunto il furgone che l’ha urtata facendola sbalzare di alcuni metri, tanto che la vittima è finita addosso a un ciclista di 32 anni che sopraggiungeva in quel momento.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, hanno trovato l’anziana in arresto cardiocircolatorio e l’hanno trasferita d’urgenza all’ospedale di Erba, dov’è morta nel pomeriggio. Ferite lievi, invece, per il ciclista 32enne, che ha rifiutato di essere trasportato in ospedale. I carabinieri sono ora al lavoro per risalire all’identità del pirata della strada che ha travolto e lasciato l’anziana a terra. Un aiuto per individuare la vettura potrebbe arrivare dal ciclista stesso ma anche dalle riprese delle telecamere della zona.