Tragedia sulla Pedemontana, indagato per omicidio stradale l’autista del pullman

La Procura di Como ha iscritto nel registro degli indagati il conducente del pullman che ieri ha tamponato un camion lungo l'autostrada Pedemontana a Lomazzo, in provincia di Como, causando la morte di Domenica Russo, 43 anni, residente, maestra alle scuole elementari di Cazzago Brabbia (Varese) di ritorno da una gita al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate (Como) assieme ai suoi alunni.

Ricoverato

L'autista, 60 anni, residente a Somma Lombardo (Varese) è indagato per omicidio stradale ed è tuttora ricoverato in terapia intensiva a Varese. Sempre la Procura di Como ha disposto l'autopsia sulla salma della maestra.

I vigili del fuoco si prendono cura dei bambini dopo l'incidente

La dinamica

La donna, che viaggiava sull'autobus nelle prime file, è rimasta schiacciata tra le lamiere del pullman che ha tamponato il camion che lo precedeva lungo la Pedemontana per motivi che sono in corso di accertamento: malore, distrazione o colpo di sonno dell’autista. Queste le ipotesi Sul bus viaggiava una scolaresca delle elementari di Cazzago Brabbia, una trentina di bambini divisi su 2 mezzi presi a noleggio dall’istituto. Sul primo, quello coinvolto nello schianto, viaggiavano due classi: la prima e la quarta elementare. Il secondo autobus non è fortunatamente rimasto coinvolto nello schianto. Feriti leggermente due bambini e il conducente del camion.