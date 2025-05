“Sempre sorridente e amava il suo lavoro”: il ricordo Domenica Russo, la maestra morta nello schianto del bus sulla Pedemontana

Cazzago Brabbia (Varese), 20 maggio 2025 – Domenica Russo aveva 43 anni, era originaria di Napoli dove aveva studiato Scienze del Servizio sociale. Aveva lasciato la sua regione per trasferirsi nel Varesotto. Risiedeva nel centro di Sesto Calende, lascia un compagno e una bambina.

Il primo impiego lo aveva trovato proprio come assistente sociale mentre poi aveva intrapreso la strada dell’insegnamento. “Nika (il suo soprannome, ndr) era sempre sorridente, dinamica ed energica”, ricordano i colleghi da cui era stimata per la “passione che metteva nel suo lavoro”.

Ieri ha perso la vita nel tremendo schianto avvenuto ieri sulla Pedemontana, dove un bus ha tamponato un Tir. Su quel pullman c’erano “Nika” e i bimbi, i “suoi” amati bimbi della scuola elementare di Cazzago Brabbia. Tornavano soddisfatti dalla gita a Grandate e non vedevano l’ora di raccontare ai genitori, ai fratelli e alle sorelle cosa avevano visto al Museo del Cavallo Giocattolo.

Lo stesso avrebbe fatto lei una volta rientrata a casa. Nell’abitazione di Sesto Calende non ci è mai arrivata perché poco prima della Galleria Lomazzo, sulla Pedemontana, l’autobus ha tamponato un Tir che lo precedeva: Domenica è morta sul colpo.

Soccorsi ai bambini dopo l'incidente

Domenica Russo sedeva nelle primissime file del pullman, come spesso accade per gli insegnanti in occasione delle gite scolastiche: è morta sul colpo nel tremendo impatto tra il mezzo e il Tir. Un’altra collega ha riportato la frattura a un ginocchio, un’altra un trauma facciale.

Ferite serie invece per l’autista del bus, trasportato all’ospedale di Circolo di Varese: i rilievi della Polstrada dovranno accertare eventuali responsabilità nello schianto