Incidente a Fenegrò, auto esce di strada e si ribalta: gravissimo uomo di 48 anni

Fenegrò, 9 maggio 2025 – Dall’auto è stato estratto in condizioni tragiche. Il ferito dell’incidente avvenuto oggi alle 12.30 a Fenegrò, in via Milano, è un uomo di 48 anni, che era alla guida di un’auto che è finita fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile, intervenuti con due mezzi, e il 118 con ambulanza e automedica: il conducente era rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo, e i soccorritori hanno dovuto lavorare per estrarlo e affidarlo alle cure mediche, prima di recuperare il veicolo completamente distrutto.

Le condizioni de quarantottenne, sono apparse fin da subito molto gravi, e il medico ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Il trasporto del ferito è avvenuto in ambulanza, ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Saronno, dove è arrivato verso le 14. Al momento non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, di certo l’auto è finita al di fuori della carreggiata, ribaltandosi all’interno del prato che costeggia il rettilineo di via Milano.