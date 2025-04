Tragico incidente a Porlezza, marito e moglie si schiantano in moto contro un’auto parcheggiata: lui è gravissimo

Como – Sabato 27 aprile, poco prima di mezzogiorno, si è verificato un grave incidente stradale a Porlezza, in provincia di Como. Intorno alle 11.30, una moto con a bordo una coppia proveniente da Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, è finita contro un’auto parcheggiata lungo via Osteno, all’altezza del civico 16. L’impatto è stato particolarmente violento e ha scaraventato sull’asfalto entrambi i motociclisti.

I soccorsi

Il conducente, un uomo di 50 anni, ha riportato ferite molto gravi. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Menaggio e il personale sanitario. Considerate le condizioni critiche dell’uomo, è stato disposto il trasporto in elicottero all’ospedale Circolo di Varese, dove è arrivato in codice rosso. La donna, 52 anni, che viaggiava come passeggera, ha riportato lesioni meno gravi, ma comunque significative: è stata ricoverata all’ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.

Strada chiusa

La strada è rimasta parzialmente chiusa per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Le operazioni di rilievo e di gestione del traffico sono durate per diverse ore, causando rallentamenti nella circolazione locale.

I rilievi

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti. Non è ancora chiaro se la perdita di controllo della moto sia stata dovuta a un errore umano, a un problema tecnico o ad altri fattori.