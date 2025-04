Spaventoso frontale nella notte a Figino Serenza, ferite quattro ragazze e un uomo: una è molto grave

Una notte drammatica quella tra giovedì 18 e venerdì 19 aprile a Figino Serenza, piccolo comune della provincia di Como. Un violento incidente stradale ha spezzato il silenzio in via Vico Necchi, dove due auto si sono scontrate frontalmente pochi minuti prima dell’una, provocando il ferimento di cinque giovani.

Le persone coinvolte sono quattro ragazze, di età compresa tra i 23 e i 24 anni, e un uomo, la cui età non è stata ancora resa nota. Tutti erano a bordo dei due veicoli coinvolti nello scontro. Le circostanze esatte dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

Quando e dove è scattato l’allarme: l’allarme è scattato alle ore 00:44, quando alcuni residenti hanno allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Cantù, i vigili del fuoco del comando provinciale di Como e diversi mezzi del 118, coordinati dalla centrale operativa Soreu Laghi. La gravità dello scontro ha richiesto l’invio di tre ambulanze e di un’unità di soccorso avanzato.

Trasporto d’urgenza

Condizioni delle persone ferite: una delle ragazze coinvolte è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza: le sue condizioni sono considerate critiche. Altri due feriti sono stati accompagnati in codice giallo agli ospedali di Desio e di Como, presso il Sant’Anna. Non sono ancora disponibili dettagli sulle condizioni delle altre due persone coinvolte, ma non risulterebbero in pericolo di vita.

La dinamica

Le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, che al momento sembrerebbe riconducibile a un impatto frontale tra i due veicoli. I motivi dello scontro non sono ancora stati confermati: non si esclude l’alta velocità o una manovra errata, ma ogni ipotesi è al vaglio.

Via Vico Necchi è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei mezzi incidentati. I lavori si sono protratti fino alle prime luci dell’alba.