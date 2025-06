Cermenate, incendio nel centro di stoccaggio rifiuti. Il sindaco: “Tenete porte e finestre chiuse”

Cermenate, 21 giugno 2025 – Molto fumo, un grande dispiegamento di forze per un intervento anche spettacolare. Fortunatamente, però, nessun problema sul fronte ambientale o sanitario, dato che nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sette squadre dei vigili del fuoco inviate dai comandi provinciali di Como e di Monza sono impegnate da questo pomeriggio, sabato 21 giugno, nelle operazioni di spegnimento di un grosso incendio divampato a Cermenate, nel centro stoccaggio rifiuti della ditta Haiki Recycling, nota anche come ex Green Up, che si trova nella zona industriale del paese.

Rilevante la quantità di scarti custoditi nel magazzino andato a fuoco

Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di rifiuti classificati come "non pericolosi", anche se i sindaci dei comuni di Cermenate, Lentate sul Seveso e Lazzate hanno invitato la popolazione a tenere porte e finestre chiuse in attesa dell'esito degli accertamenti di Arpa Lombardia sulla qualità dell'aria.

Non solo. Viene richiesto di limitare gli spostamenti non necessari all’aperto e a spegnere eventuali impianti di ventilazione forzata, ovvero i condizionatori con presa d’aria esterna, che potrebbero aspirare i fumi prodotti dall’incendio. I primi cittadini stanno tenendo la collettività aggiornata con una serie di post sui social network. Al momento non si segnalano né feriti, né intossicati.