“Giulia Tramontano, appassionata e combattente”: il ricordo dei professori dello Iath di Cernobbio

Cernobbio(Como), 1 giugno 2023 - Ha lasciato sconvolti anche gli insegnanti dello Iath di Cernobbio, l’accademia specializzata in turismo e ospitalità, la notizia dell’assassinio di Giulia Tramontano, che aveva frequentato la scuola.

Giulia Tramontano

“Non ci sono parole per un dolore così grande – hanno affidato il loro dolore ai social, postando un video su Instagram in cui si vede Giulia impegnata in una lezione in aula –. Siamo vicini alla sua cara famiglia e a tutti gli amici che le hanno voluto bene. L’abbiamo conosciuta giorno per giorno nelle aule a Cernobbio. Vitale, coraggiosa, volitiva. Attratta da Milano, legata profondamente alle sue origini. Determinata a costruire esperienze professionali concrete e interessanti in una città nuova. Appassionata e combattente. Una di noi”.