"Giardini, città senza pace"

Non c’è pace sul lungolago di Como che aveva appena archiviato il cantiere delle paratie, non ancora completamente concluso ma comunque alle ultime battute, e adesso costretto a misurarsi con altri lavori iniziati e lasciati a metà. Nel caso della riqualificazione dei Giardini a lago l’opera è molto più indietro e di sicuro per un altra estate i turisti saranno costretti a convivere con reti e operai, sempre che il Comune riesca a trovare una ditta disposta a farsi avanti e portare a termine la riqualificazione dopo la revoca alla prima azienda aggiudicataria. "Un cantiere costato 400.000 euro - spiegano Livia Sarda, vicesegretaria del Pd cittadino e Alessandro Rossi, segretario del circolo Pd di Como Convalle - Chissà ora per quanto resterà così, chiaro specchio dell’incapacità di chi governa la città. Oggi non c’è più spazio per alcuna ironia: quello che dall’inizio del cantiere era sotto gli occhi di tutti, si è tristemente verificato". La minoranza critica soprattutto il ritardo con cui la decisione è stata presa. "Per mesi tutto è rimasto recintato senza che ci fosse mai qualcuno al lavoro, poi, con estrema flemma, si è iniziata l’opera di demolizione e poi di nuovo il nulla - concludono - Tutti vedevano, tranne chi ha deciso e affidato l’opera. È chiaro che la situazione non si risolverà a breve".