George Clooney: "Lasciare il lago di Como? Io non me ne vado e Villa Oleandra non è in vendita"

Laglio (Como), 26 settembre 2023 – Ha fatto le valigie , ma solo per ritornare negli Usa a Los Angeles dopo aver trascorso l’estate sul lago di Como.

George Clooney contrariamente alle voci che si erano diffuse nei giorni scorsi sembra non avere nessuna intenzione di vendere Villa Oleandra. La smentita alla notizia pubblicata dal settimanale “Oggi“ è arrivata dalle colonne della rivista “People“.

In un articolo firmato da David Chiu e Mackenzie Schmidt il divo di Hollywood, attraverso il suo portavoce, ha smentito di voler vendere la sua villa anche se sarebbe più giusto parlare di proprietà immobiliari visto che il complesso sul lago di Como è cresciuto negli anni attraverso successive acquisizioni.

"La prima volta che ne ho sentito parlare è stato quando Page Six ha pubblicato la storia. - ha spiegato Clooney attraverso il suo portavoce - Tutti lo hanno raccolto. Non è vero".

La notizia si era diffusa fin dalla primavera scorsa quando a Villa Oleandra, prima dell’arrivo della star, erano stati avvistati diversi movimenti ed era comparso anche un noto organizzatore di eventi e matrimoni vip. Il gossip si era scatenato e, soprattutto sul web, in tanti avevano lanciato la suggestione che George Clooney volesse affittarla per brevi periodi. Qualche settimana dopo il sito di gossip Usa "Page Six", raccogliendo le confidenze di un amico della coppia, aveva spiegato che George spinto dalla moglie Amal era pronto a mettere in vendita Villa Oleandra, preferendo al lago la Provenza. Uno scoop confermato la scorsa settimana da Oggi che ha intervistato un agente immobiliare pronto a sostenere non solo che la villa era in vendita, ma che il mandato era stato affidato a una grossa agenzia immobiliare di Milano e le trattative, naturalmente riservatissime, erano già in corso. Invece sembra che anche stavolta la voce sia destinata a rivelarsi infondata, com’è accaduto già diverse volte in questi anni.

"Lo scrissi alcuni anni fa a Clooney dobbiamo moltissimo per la grande visibilità che ha offerto con la sua presenza a Laglio, al lago di Como e tutto il territorio comasco, ma dobbiamo attrezzarci per ottimizzare questa grande opportunità se e quando deciderà di alzare la vela per altri lidi - ha commentato ieri l’ex sindaco di Laglio, Roberto Pozzi - In questi 20 anni molto é stato fatto ma molto resta da fare. Le opportunità le abbiamo, in parte, create, non resta che continuare sulla strada di un sviluppo equilibrato che possa garantire residenti e ospiti senza perdere la bussola. Questo paese resterà per sempre un luogo caro al tuo cuore. Quando vorrai, sai che qui troverai sempre amicizia e tranquillità. A presto".

Se le dichiarazione del portavoce della star raccolte da People rispondono al vero sarà già l’estate prossima. Arrivederci George.