George Clooney vende Villa Oleandra: l’attore e la moglie Amal lasciano il lago di Como

Laglio (Como), 21 settembre 2023 - Fine di un’epoca, è proprio il caso di dirlo, per il lago di Como che “divorzia” da George Clooney, la star di Hollywood che negli ultimi vent’anni più di ogni altro a contribuito a farlo conoscere al grande pubblico, soprattutto quello di oltreoceano. Il divo ha infatti deciso di mettere in vendita Villa Oleandra.

George Clooney acquistò Villa Oleandra, nel 2002 dalla famiglia Heinz, i “re del ketchup” legati al partito Democratico attraverso il senatore John Kerry - grande amico di George Clooney, che gli fece scoprire il lago di Como.

All’epoca l’attore acquisto la villa per 8 milioni di euro e un paio di anni dopo, nel 2004, completo il suo patrimonio immobiliare sul Lario comprando anche la vicina Villa Margherita, che successivamente collegò a Villa Oleandra con un ponte che attraversa la strada.

Oggi l’intero compendio è in vendita per 100 milioni di euro, almeno secondo quanto ha dichiarato al settimanale “Oggi” Yasemin Baysal, titolare dell’agenzia Engel&Volkers di Como che ha confermato le indiscrezioni che erano circolate già nelle scorse settimane. Il professionista non ha il mandato di vendita, che invece sarebbe stato affidato a una grossa agenzia di Milano, ma per conto di un suo cliente interessato all’acquisto dell’immobile ha raccolto informazioni. “Questa volta Villa Oleandra è in vendita”, ha spiegato, confermando indirettamente i rumors che erano stati diffusi nelle scorse settimane dalla rivista di gossip britannica Page Six che aveva raccolto delle indiscrezioni di alcuni amici dell’attore.

Mentre George sarebbe ancora “innamorato” del lago di Como a volersene andare sembra essere la moglie Amal Alamuddin, che al Lario preso d’assalto dai turisti - anche per merito della notorietà internazionale del marito - preferirebbe la pace della villa che la coppia ha recentemente acquistato in Provenza.

Di sicuro per il lago di Como si tratta di un addio pesante, negli ultimi anni l’effetto Clooney si è fatto sentire eccome trasformando il lago in una meta dorata per tante star, vip e aspiranti tali. È lunghissimo l’elenco delle star e degli amici di George Clooney che negli ultimi vent’anni sono venuti a trascorrere le vacanze a Laglio, ospiti nella sua villa da sogno. Da Brad Pitt a Matt Damon passando per Jiulia Roberts e tantissimi altri volti, noti e meno noti di Hollywood ai quali si sono aggiunti anche Bono Vox degli U2 e Barack Obama, che fu ospite qui insieme alla moglie Michelle e le due figlie. Anni indimenticabili e probabilmente irripetibili, il lago di Clooney torna a essere “solo” il lago di Como.