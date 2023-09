“Villa Oleandra non è in vendita”. Parola di George Clooney. E il lago di Como brinda

Laglio (Como), 25 settembre 2023 - Sul lago di Como si stavano preparando, seppur a malincuore, a dirgli addio dopo la notizia che George Clooney aveva ormai fatto le valigie e Villa Oleandra era in vendita.

Uno scoop pubblicato nei giorni scorsi dalla rivista “Oggi” a cui a risposto, la star attraverso il suo agente sulle colonne della rivista “People”. In un articolo firmato da i reporter David Chiu e Mackenzie Schmidt il divo di Hollywood, attraverso il suo portavoce ha smentito di voler vendere la sua villa, anche se sarebbe più giusto parlare di proprietà immobiliari visto che il complesso sul lago di Como è cresciuto negli anni attraverso successive acquisizioni. "La prima volta che ne ho sentito parlare è stato quando Page Six ha pubblicato la storia. - ha spiegato Clooney attraverso il suo portavoce - Tutti lo hanno raccolto. Non è vero”.

La notizia si era diffusa fin dalla primavera scorsa quando a Villa Oleandra, prima dell’arrivo della star, erano stati avvistati diversi movimenti ed era comparso anche un noto organizzatore di eventi e matrimoni vip. Il gossip si era scatenato e, soprattutto sul web, in tanti avevano lanciato la suggestione che George Clooney volesse mettere la sua prestigiosa dimora “a reddito” affittandola per brevi periodi. Qualche settimana dopo a metterci il carico da novanta ci aveva pensato il sito di gossip Usa “Page Six” sostenendo, in base alle confidenze di un amico della coppia, che George spinto dalla moglie Amal era pronto a mettere in vendita Villa Oleandra, preferendo al lago la villa che la coppia ha acquistato in Provenza.

Uno scoop confermato la scorsa settimana da Oggi che ha intervistato un agente immobiliare comasco pronto a sostenere non solo che la villa era in vendita, ma che il mandato era stato affidato a una grossa agenzia immobiliare di Milano e le trattative, naturalmente riservatissime, erano già in corso.

Vista la fama del protagonista l’indiscrezione è finita sui giornali di mezzo mondo. Secondo il Wall Street Journal il valore della villa, che si compone nel suo corpo principale di 25 stanze e può contare anche su un cinema privato e una grande piscina, si aggira attorno ai 100 milioni di dollari, quasi dieci volte il prezzo che George Clooney pagò nel 2002 quando l’acquistò dalla famiglia Heinz, la dinastia del ketchup. Invece sembra che anche stavolta la voce sia destinata a rivelarsi infondata, com’è accaduto già diverse volte in questi anni. «Il Lago di Como è speciale per l'attore a livello personale - si legge nell’articolo che gli ha dedicato People - è stato lì che nel 2013 ha incontrato per la prima volta sua moglie Amal, 45 anni, come ha rivelato in un'intervista del 2017 con The Hollywood Reporter. A quel tempo, Amal si unì a una cena di gruppo a casa di George mentre attraversava il Lago di Como in viaggio verso Cannes, in Francia”. L’aneddoto è stato confermato dal divo nel 2018 nel programma di David Letterman. “Ho ricevuto una chiamata dal mio agente che mi ha detto: “Ho incontrato questa donna che verrà a casa tua, che sposerai” - aveva raccontato George Clooney - Ha funzionato davvero in questo modo”.

Sul Lario possono tirare un bel sospiro di sollievo: George ha fatto le valige, ma solo per tornare a Los Angeles perché sono finite le vacanze. Il suo non è un addio, ma un arrivederci. Almeno così si spera.