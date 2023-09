Lago di Como, George Clooney vende villa Oleandra: ecco quanto costa il gioiello

Laglio, 8 settembre 2023 – George Clooney e la moglie Amal avrebbero messo in vendita villa Oleandra al prezzo di 100 milioni di euro. Lo riporta Page Six, sito Usa da sempre ben informato sui gossip di Hollywood e i suoi divi.

In realtà non è la prima volta che si parla della possibile vendita della splendida dimora acquistata da Clooney vent’anni fa, a Laglio, sul lago di Como: l’attore ha sempre smentito ma questa sembra essere la volta buona.

George Clooney in moto sulle strade del Lario

La leggenda vuole che nell’estate 20221 la moto, una Harley Davidson, lo piantò in asso proprio sulla Regina, la strada che da Como sale verso Menaggio, di fronte al cancello di una vecchia villa allora di proprietà della famiglia Heinz, i magnati del ketchup a stelle e strisce. George suonò per chiedere aiuto: il cancello si aprì e fu colpo di fulmine.

L’anno dopo l’intera villa era sua anche se dovette staccare un assegno da 10 milioni di dollari, poco più di 9 milioni di euro, il più grande affare della sua vita. In vent’anni George non ha mai saltato un’estate a Villa Oleandra. Anzi, “George Clooney è stato per Laglio quel che fu Brigitte Bardot per St. Tropez o Karim Aga Khan per la Costa Smeralda”, usando le parole dello stesso sindaco di Laglio.

Il lago di Como è da secoli mèta prediletta: dagli aristocratici italiani che qui hanno costruito le più belle ville sul lago di Como, a Winston Churchill che lasciata la politica, si rifugiava a Bellagio per coltivare la passione della pittura. Per non parlare dei poeti romantici e nobili inglesi che qui facevano tappa obbligata nei loro Grand Tour.

Clooney ha trasformato il lago bellissimo ma un po’ sonnacchioso de “I Promessi Sposi’ in una meta del jet-set internazionale. Il divo qui non ci ha portato solo le fidanzate, un rito di iniziazione da cui sono passate Elisabetta Canalis, la scultorea Stacy Keibler e Amal Alamuddin che poi è diventata la signora Clooney nel 2014.

Ma soprattutto i suoi amici: Jennifer Lopez e Ben Affleck, Bono Vox, Matt Damon, Cindy Crawford, Anna Wintour, Bill Murray e addirittura l’ex presidente Usa Barack Obama, ospite a Villa Oleandra nel 2019 insieme a Michelle e le due figlie, Malia e Sasha.

Non solo tutti dalla darsena, giretti in moto e serate tra pizze e amici. Il feeling tra Clooney e il lago di Como è sempre stato forte e contraccambiato dalla gente del lago, i laghée in dialetto comasco. Non è un caso che l’attore abbia anche lanciato una raccolta fondi per sostenere la ricostruzione del territorio del lago di Como, colpito nell’estate 2021 da una terribile ondata di maltempo. Clooney si era anche impegnato in prima persona a liberare dal fango le strade di Laglio. Ecco perché se dovesse vendere villa Oleandra, sarebbe una perdita per tutti e la fine di un amore che dura da vent’anni.