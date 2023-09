Clooney e lo scoop di villa Oleandra

Lo scoop è il gol del giornalista. Arrivare per primi a dare una notizia è da sempre il sogno di chi lavora nei mezzi di informazione. E ovviamente l'incubo per i colleghi che lo subiscono.

La vicenda di Clooney e della villa sul lago di Como (è in vendita o no?) riporta alla ribalta il concetto e lo attualizza. Nel senso che nell'era social gli scoop sono ormai in via d'estinzione, un po’ perché tutti sanno tutto di tutti e un pò perché proprio grazie a internet il "copia incolla" da eccezione è diventata regola.

Una volta si consumavano le suole delle scarpe nel "giro di nera", oggi basta una "navigata" fatta bene per mettere insieme 30 righe dignitose, trasformando le redazioni in tuttologi dell'ultim'ora.

Una volta si diceva che il giorno dopo la carta dei giornali fosse buona solo per impacchettare il pesce. Oggi nemmeno quello: tutto e il contrario di tutto viene consumato nell'arco di un click: qualche giorno fa villa Oleandra era in vendita per 100 milioni di euro, adesso non è vero niente. Almeno si risparmiano alberi.

Che dire? La sensazione è che per George e signora valga il vecchio adagio: “Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli”. E poi con una villa così non c'è preoccuparsi molto per il futuro.

E per noi giornalisti invece? Prendo a prestito un dialogo tra i due protagonisti di uno dei tanti film di quel genio di Woody Allen: "Questa faccenda è troppo artificiosa, non me la sento di continuare”. Risposta: “Ma che dici!? Tutta la tua vita è un artificio, sei un mago!". Il film in questione parla di giornalisti e si intitola "Scoop".