Fuga rocambolesca sul Lario . Condannato a sei mesi

A metà maggio, era stato protagonista di un concitato inseguimento in alto lago, durante il quale la Guardia di finanza aveva esploso due colpi di pistola per bloccarlo, colpendo le gomme della Mg bianca che aveva preso a noleggio. Abderrazak Elyazidi, marocchino di 22 anni arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, è stato ora condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione, con rito abbreviato.

I militari avevano tentato di avvicinarlo a Sorico, sulla Regina al Ponte del Passo: ma Elyazidi, quando i due militari in borghese si erano qualificati, aveva inserito la retro ed era scappato, dopo averli urtati. Feriti entrambi, il primo con una prognosi di 30 giorni per una frattura alla mano, il collega con una contusione al ginocchio, lo avevano inseguito colpendo le gomme dell’auto, ma il ventiduenne non si era fermato: aveva guidato a forte velocità sulla Regina, imboccando il ponte sul fiume Mera, fino al rondò dove la statale incrocia via Boschetto, a Fabbrichetta, dove l’auto si era fermata, e dove erano arrivate altre pattuglie in supporto.

Elyazidi aveva cercato di scappare a piedi verso il canneto, ma era stato subito bloccato e arrestato, processato per direttissimo e mandato in carcere dopo la convalida.

Pa.Pi.